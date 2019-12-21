20 декабря 2019

В США назвали Россию нарушителем свободы вероисповедания

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Peter Gonzalez unsplash. Екатеринбург , сша, вашингтон, америка, капитолий, соединенные штаты америки
Россия попала в список Госдепа для государств, где совершались серьезные нарушения религиозной свободыФото: Peter Gonzalez unsplash.com

Россия попала в список стран, которые вызывают опасения из-за нарушений свободы вероисповедания. Соответствующий перечень государств на своем сайте опубликовал Госдеп США.

«Россия находится в Специальном контрольном списке (Special Watch List) для правительств, которые совершали или допускали „серьезные нарушения религиозной свободы“», — передает «Газета.Ru». Помимо этого, в список вновь внесли Узбекистан и Коморские острова. Также в этот перечень попали Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

При этом наибольшую обеспокоенность, по мнению американских властей, вызывают другие страны. К этой категории Госдеп США отнес Туркменистан, Таджикистан, Китай, Иран, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию и ряд других государств.

В 2018 году американские власти также причисляли РФ к государствам, где нарушают свободу вероисповедания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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