В США назвали Россию нарушителем свободы вероисповедания

Россия попала в список стран, которые вызывают опасения из-за нарушений свободы вероисповедания. Соответствующий перечень государств на своем сайте опубликовал Госдеп США.
«Россия находится в Специальном контрольном списке (Special Watch List) для правительств, которые совершали или допускали „серьезные нарушения религиозной свободы“», — передает «Газета.Ru». Помимо этого, в список вновь внесли Узбекистан и Коморские острова. Также в этот перечень попали Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.
При этом наибольшую обеспокоенность, по мнению американских властей, вызывают другие страны. К этой категории Госдеп США отнес Туркменистан, Таджикистан, Китай, Иран, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию и ряд других государств.
В 2018 году американские власти также причисляли РФ к государствам, где нарушают свободу вероисповедания.