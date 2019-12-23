22 декабря 2019

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Зарплаты главврачей и медсестер пересчитаютФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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К зарплатам медицинских работников будут введены единые требования. Минтруд готов внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), ограничив полномочия регионов в зарплатной сфере.

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».

Голикова отметила, что пока зарплаты медиков находятся либо в ведении руководства регионов, либо у администрации больниц. Ранее Российская трехсторонняя комиссия рекомендовала сделать оклад медиков не менее 55% от общей зарплаты. Однако, как выяснил Минтруд, эту рекомендацию выполнили лишь восемь из 83 субъектов РФ.

Сейчас зарплата врачей после начисления надбавок, премий и прочих выплат по регионам сильно отличается: от 44 тысяч рублей в республиках Северо-Кавказского федерального округа до 180 тысяч на Чукотке. Голикова считает, что введение единых отраслевых систем оплаты труда станет частью более масштабной реформы первичного звена здравоохранения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года правительство обещает выделить дополнительно 550 млрд рублей.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU, предложил повысить базовую ставку постоянного оклада врачей, чтобы сократить разрыв в оплате труда для рядовых и главных врачей. Глава государства считает, что такой поход должен распространяться на всю страну.

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