На данный момент не поступало дополнительных распоряжений относительно введения трехдневного перемирия в период празднования 80-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос URA.RU о возможной реакции Москвы на атаки украинских беспилотников по российским регионам, в частности относительно нанесения нового удара комплексом «Орешник».
Российская позиция по вопросу перемирия остается неизменной и хорошо известна, все необходимые распоряжения уже отданы, никаких новых решений не принималось, подчеркнул Песков. Другие главные заявление пресс-секретарь российского лидера — в материале URA.RU.
Позиция Путина по перемирию
Пресс-секретарь президента России подтвердил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня в День Победы по-прежнему действует. По словам Пескова, инициатива перемирия принадлежит российскому лидеру и сохраняет свою актуальность. Ранее Путин выступил с инициативой установить трехдневное прекращение огня на линии фронта с Украиной по случаю Дня Победы. Однако глава Украины Владимир Зеленский отказался принять данное предложение. В ответ на это Путин распорядился о введении перемирия в одностороннем порядке.
Путину хватит кефира
Песков прокомментировал сообщения о возросшем спросе на кефир, который Владимир Путин пил в документальном фильме журналиста Павла Зарубина. По словам представителя Кремля, у главы государства не будет нехватки кефира, как и у всех граждан, желающих его приобрести. Производитель уже сделал заявление о наличии достаточных мощностей для удовлетворения повышенного спроса.
Януковича и Асада на Параде Победы не будет
На празднование Дня Победы, которое состоится 9 мая в Москве, прибудут руководители более двадцати стран. В то же время среди приглашенных не числятся бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-глава Сирии Башар Асад, и в Кремле не рассматривали возможность их приглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что планы пригласить Януковича и Асада на праздничные мероприятия отсутствовали.
Киев атаками БПЛА показывает свою сущность
Дмитрий Песков, комментируя для URA.RU реакцию Кремля на попытки Украины сорвать празднование юбилея Победы с помощью атак беспилотников на российские регионы, подчеркнул, что киевские власти продолжают демонстрировать склонность к террористическим действиям. По его словам, компетентные службы и вооруженные силы принимают все необходимые меры для обеспечения спокойствия, стабильности и безопасности в ходе мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы.
Ограничения интернета связаны с обеспечением безопасности
Меры по ограничению доступа к мобильному интернету в Москве во время празднования Дня Победы обусловлены вопросами безопасности и могут сохраняться вплоть до 10 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ. Речь идет не о технических сбоях, а о целенаправленных ограничениях функционирования мобильного интернета по вполне объяснимым причинам.
Отстранение российских футболистов от чемпионата несправедливо
В Кремле прокомментировали состоявшийся недавно телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино, в ходе которого обсуждалось возможное участие российских футболистов в международных турнирах. Песков заявил, что Москва последовательно выступает за возвращение российских спортсменов к участию в профессиональных международных соревнованиях. Их отсутствие на этих соревнованиях считаем в высшей степени несправедливым.
Запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в РФ
Дмитрий Песков заявил, что государства Прибалтики и Польша продолжают проводить политику, характеризующуюся русофобскими настроениями, и распространяют ее влияние на других членов Евросоюза. Такое мнение он выразил, комментируя отказ в разрешении на пролет через воздушное пространство этих стран для президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Песков отметил, что подобные действия свидетельствуют о наличии серьезных противоречий внутри ЕС. По его словам, абсурдность проводимой политики заключается в том, что она навязывается даже партнерам по европейскому сообществу.
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