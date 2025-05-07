Китай призвал выработать консенсус по украинскому кризису

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Позиция Китая по разрешению украинского вопроса остается четкой и понятной, заявил Цзянь
Позиция Китая по разрешению украинского вопроса остается четкой и понятной, заявил Цзянь Фото:

Ключевым приоритетом в урегулировании конфликта на Украине выступает предотвращение дальнейшей эскалации. Для достижения этой цели участникам необходимо прийти к взаимному соглашению и обеспечить соответствующие условия для его реализации. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия», — сказал Цзянь. Его слова передают РИА Новости.

Он добавил, что большинство государств мирового сообщества вносят свой вклад в продвижение политического решения украинского кризиса. И каждое из них действует по-своему и занимает конструктивную позицию в этом вопросе.

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Ключевым приоритетом в урегулировании конфликта на Украине выступает предотвращение дальнейшей эскалации. Для достижения этой цели участникам необходимо прийти к взаимному соглашению и обеспечить соответствующие условия для его реализации. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. «Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия», — сказал Цзянь. Его слова передают РИА Новости. Он добавил, что большинство государств мирового сообщества вносят свой вклад в продвижение политического решения украинского кризиса. И каждое из них действует по-своему и занимает конструктивную позицию в этом вопросе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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