Китай призвал выработать консенсус по украинскому кризису

Ключевым приоритетом в урегулировании конфликта на Украине выступает предотвращение дальнейшей эскалации. Для достижения этой цели участникам необходимо прийти к взаимному соглашению и обеспечить соответствующие условия для его реализации. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия», — сказал Цзянь. Его слова передают РИА Новости.
Он добавил, что большинство государств мирового сообщества вносят свой вклад в продвижение политического решения украинского кризиса. И каждое из них действует по-своему и занимает конструктивную позицию в этом вопросе.
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