Кремль: Путину хватит кефира

Президенту России Владимиру Путину хватит кефира, который он пил в документальном фильме журналиста Павла Зарубина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера в контексте сообщений о повышенном спросе на этот продукт.
«Не волнуйтесь, Путину кефира хватит. Также как и всем россиянам, которые хотят его купить. Вы слышали заявления производителя, что они обладают мощностями в случае скачкообразного спроса», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
После того как на федеральных телеканалах были показаны продукты, найденные на кухне в ходе ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, торговые сети зафиксировали значительное увеличение спроса на эти товары. Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались кефир и ряженка, которыми президент угощал своих гостей.
Производитель кефира из Рязани, чья продукция была продемонстрирована в документальной ленте, выразил готовность увеличить объемы производства при увеличении спроса. На предприятии отмечают, что располагают достаточными ресурсами для расширения выпуска и способны в полном объеме обеспечить потребности покупателей в случае повышения интереса к своей продукции.
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