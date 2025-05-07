Утром 7 мая весь мир начал внимательно следить за событиями, разворачивающимися в Южной Азии. По информации агентства Associated Press, индийские вооруженные силы начали военную операцию «Синдур» на территории Пакистана. Авиация нанесла удары по районам Кашмира, которые контролирует Исламабад. Пакистан также заявил, что Индия запустила три ракеты в направлении территории страны. URA.RU рассказывает, где находятся страны.
Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан. С юго-восточной стороны страну омывает Бенгальский залив, а с юго-запада — Аравийское море. Граница с Пакистаном у Индии находится на северо-западе. Пакистан находится на северо-западе Южной Азии. Помимо Индии, Пакистан также граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и Китаем на северо-востоке. Территория страны также омывается Аравийским морем.
Обострение конфликта началось с нападения на туристов 22 апреля. Это произошло в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмира, контролируемой Индией. На эту же территорию претендует Пакистан. В результате нападения погибли 26 человек, среди которых 25 граждан Индии и один житель Непала. Десятки людей пострадали. В ответ на атаку премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет меры и накажет всех причастных к нападению. Подробнее — в материале URA.RU.
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