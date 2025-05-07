Советская станция «Космос» упадет на Землю в ближайшие дни

Советская межпланетная станция «Космос-482», запущенная в 1972 году, войдет в плотные слои атмосферы Земли ориентировочно 9-10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«„Космос-482“ должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Специалисты подчеркивают, что вероятность нанесения ущерба от падения аппарата крайне мала. Диаметр станции составляет около одного метра, а масса — менее 500 кг. Для сравнения, это почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», используемого для возвращения экипажа на Землю.
«Космос-482» был предназначен для полета к Венере, однако из-за технической неисправности разгонного блока аппарат не смог покинуть околоземную орбиту и остался на высокой эллиптической траектории вокруг Земли. С тех пор высота его орбиты постепенно снижалась из-за трения о верхние слои атмосферы. Траектория движения «Космос-482» отслеживается как российскими, так и зарубежными средствами слежения. Точные координаты точки входа в атмосферу будут уточняться по мере снижения орбиты.
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