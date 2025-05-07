«Даже эти «копейки» нужны»: раскрыт размер пенсии Юрия Стоянова

Пенсия самого востребованного сериального и киноактера Юрия Стоянова превышает 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.
«Пенсия наших работающий пенсионеров-артистов зависит от многих факторов. В частности, сколько они держатся на плаву, есть ли звания. В случае с Юрием Стояновым речь идет о чуть более чем 60 тысячах рублей — эта сумма появилась благодаря надбавке за звание заслуженного», — поясняет собеседник агентства.
Дворцов отмечает: не стоит умалять эту сумму, акцентируя внимание на гонорарах Стоянова, которые достигают нескольких сотен тысяч рублей за день. Деньги ни для кого еще не были «лишними».
«Копейки, ни копейки это для него, но деньги каждому нужны. Тем более, мы прекрасно понимаем, что все топовые артисты давно заработали себе на безбедную старость. А также жизнь себе, внукам и даже правнукам», — резюмировал продюсер.
67-летний Юрий Стоянов за годы своей карьеры снялся в более чем ста работах. Из последних фильмов артиста — «Мамонты» и «Культурная комедия».
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