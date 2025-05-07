Участие президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Параде Победы в Москве станет символом развала коллективного Запада. Такое мнение высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.
«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — заявил Мухин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что визит лидеров двух европейских стран в российской столицу свидетельствует о глубоких разногласиях внутри Европейского союза и западного сообщества в целом.
По его словам, европейское руководство по-прежнему придерживается иллюзорных представлений о происходящем и не готово от них отказаться. Он подчеркнул, что действия лидеров Сербии и Словакии демонстрируют готовность некоторых стран идти против общепринятой линии ЕС.
Политолог также допустил, что Евросоюз может прекратить оказывать финансовую помощь Сербии и Словакии в ответ на их участие в российском параде. Тем не менее, по мнению Мухина, внутренние противоречия на Западе достигли такой степени, что Фицо и Вучич готовы игнорировать возможные негативные последствия.
Ранее Евросоюз призвал страны-кандидаты, в том числе Сербию, воздержаться от участия в мероприятиях в Москве 9 мая, а также избегать визитов в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, подобные действия не соответствует ценностям ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие требования проявлением евронацизма. По ее словам, давление ЕС на Сербию из-за возможного визита Вучича напоминает методы фашистов прошлого. Несмотря на это, более 20 зарубежных лидеров подтвердили свое участие в торжествах в Москве.
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