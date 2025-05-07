В России предупредили о «развале Запада» из-за участия Вучича и Фицо в параде Победы

Политолог Мухин: участие Вучича и Фицо в параде Победы ознаменует развал Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Мухина, в случае участия Вучича в параде Победы ЕС может перестать оказывать финансовую поддержку Сербии
По словам Мухина, в случае участия Вучича в параде Победы ЕС может перестать оказывать финансовую поддержку Сербии Фото:

Участие президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Параде Победы в Москве станет символом развала коллективного Запада. Такое мнение высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.

«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — заявил Мухин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что визит лидеров двух европейских стран в российской столицу свидетельствует о глубоких разногласиях внутри Европейского союза и западного сообщества в целом.

По его словам, европейское руководство по-прежнему придерживается иллюзорных представлений о происходящем и не готово от них отказаться. Он подчеркнул, что действия лидеров Сербии и Словакии демонстрируют готовность некоторых стран идти против общепринятой линии ЕС.

Политолог также допустил, что Евросоюз может прекратить оказывать финансовую помощь Сербии и Словакии в ответ на их участие в российском параде. Тем не менее, по мнению Мухина, внутренние противоречия на Западе достигли такой степени, что Фицо и Вучич готовы игнорировать возможные негативные последствия.

Ранее Евросоюз призвал страны-кандидаты, в том числе Сербию, воздержаться от участия в мероприятиях в Москве 9 мая, а также избегать визитов в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, подобные действия не соответствует ценностям ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие требования проявлением евронацизма. По ее словам, давление ЕС на Сербию из-за возможного визита Вучича напоминает методы фашистов прошлого. Несмотря на это, более 20 зарубежных лидеров подтвердили свое участие в торжествах в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Параде Победы в Москве станет символом развала коллективного Запада. Такое мнение высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин. «Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — заявил Мухин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что визит лидеров двух европейских стран в российской столицу свидетельствует о глубоких разногласиях внутри Европейского союза и западного сообщества в целом. По его словам, европейское руководство по-прежнему придерживается иллюзорных представлений о происходящем и не готово от них отказаться. Он подчеркнул, что действия лидеров Сербии и Словакии демонстрируют готовность некоторых стран идти против общепринятой линии ЕС. Политолог также допустил, что Евросоюз может прекратить оказывать финансовую помощь Сербии и Словакии в ответ на их участие в российском параде. Тем не менее, по мнению Мухина, внутренние противоречия на Западе достигли такой степени, что Фицо и Вучич готовы игнорировать возможные негативные последствия. Ранее Евросоюз призвал страны-кандидаты, в том числе Сербию, воздержаться от участия в мероприятиях в Москве 9 мая, а также избегать визитов в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, подобные действия не соответствует ценностям ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие требования проявлением евронацизма. По ее словам, давление ЕС на Сербию из-за возможного визита Вучича напоминает методы фашистов прошлого. Несмотря на это, более 20 зарубежных лидеров подтвердили свое участие в торжествах в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...