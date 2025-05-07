Кремль — URA.RU: военные принимают все меры для защиты от атак БПЛА

Песков заявил, что Киев показывает свою сущность, атакуя Россию беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев продолжает показывать свою террористическую сущность, заявил Дмитрий Песков
Киев продолжает показывать свою террористическую сущность, заявил Дмитрий Песков Фото:

Украина продолжает показывать свою террористическую сущность, атакуя российские регионы беспилотниками. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в в Кремле воспринимают такие попытки сорвать празднование юбилея Победы.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, склонность к террористическим действиям. Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке», — заявил Песков.

ВСУ 6 мая организовали атаку беспилотниками на Подмосковье и Москву, причем уже не ночью или рано утром, а в дневные часы. Все это происходит в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и трехдневного перемирия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина продолжает показывать свою террористическую сущность, атакуя российские регионы беспилотниками. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в в Кремле воспринимают такие попытки сорвать празднование юбилея Победы. «Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, склонность к террористическим действиям. Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке», — заявил Песков. ВСУ 6 мая организовали атаку беспилотниками на Подмосковье и Москву, причем уже не ночью или рано утром, а в дневные часы. Все это происходит в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и трехдневного перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...