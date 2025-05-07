Кремль — URA.RU: военные принимают все меры для защиты от атак БПЛА

Украина продолжает показывать свою террористическую сущность, атакуя российские регионы беспилотниками. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в в Кремле воспринимают такие попытки сорвать празднование юбилея Победы.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, склонность к террористическим действиям. Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке», — заявил Песков.
ВСУ 6 мая организовали атаку беспилотниками на Подмосковье и Москву, причем уже не ночью или рано утром, а в дневные часы. Все это происходит в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и трехдневного перемирия.
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