Звезда фильма «Основной инстинкт» сравнила Путина и Трампа

Путин и Трамп, по мнению актрисы, два совершенно разных лидера Фото: Официальный сайт Президента РФ

Американской актрисе Шэрон Стоун в качестве президента больше нравится российский лидер Владимир Путин, однако она не хотела бы, чтобы он управлял ее страной. При этом актриса выразила надежду, что нынешнего президента США Дональда Трампа не переизберут на второй срок.

В интервью журналу GQ Шэрон Стоун заявила, что Путин является сильным лидером, действующим в интересах своей страны. «Путин по-своему сильный лидер своей страны. Но я не хочу, чтобы он управлял моей страной», — подчеркнула актриса, ее слова приводит «Газета.Ru».

О Трампе Стоун отозвалась не так лестно — она считает его подражателем, который неуважительно относится к своему посту. «Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — предположила актриса, выразив надежду, что Трамп не будет переизбран в 2020 году.

Ранее стало известно, что Трамп отчитал свою администрацию за то, что они скрыли от него звонок Путина. За это он отчитал своего советника Майкла Флинна в присутствии британского премьера Терезы Мэй. «Что это за быки? Как такое возможно, что Путин звонит мне, а они не говорят?» — ругался на своих сотрудников Трамп.

Эротический триллер «Основной инстинкт» вышел в 1992 году. Стоун получила за фильм кинонаграды MTV в номинациях «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина».