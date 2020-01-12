Россиянам дали совет, как наказать коммунальщиков за завышение цен на услуги ЖКХ

Жители России уже сейчас могут добиться назначения штрафа для нерадивых коммунальщиков, завышающих цены на услуги ЖКХ. Соответствующие санкции для УК и ресурсоснабжающих организаций в нашей стране уже существуют.
«В пункте 6 статьи 157 Жилищного кодекса уже предусмотрена возможность штрафных санкций для тех, кто предоставляет коммунальные услуги и завышает их стоимость. А пунктом 7 статьи 157 установлено, что в течение двух месяцев необходимо этот штраф выплатить», — заявила «Российской газете» исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.
По словам общественницы, половина от неправильно начисленной суммы должна быть компенсирована собственнику. «Но не живыми деньгами. А в качестве перерасчета за последующий месяц. Например, выставили человеку в платежке лишние 300 рублей, соответственно от последующего платежа ему должны 150 рублей сминусовать», — добавила она, посетовав на то, что россияне нечасто наказывают коммунальщиков за завышение цен.
Ранее стало известно, что в России за превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации будут наказаны рублем. Правительство готовит поправки в Жилищный кодекс РФ, Госдума будет рассматривать их в сентябре текущего года. Работать над данными поправками в законодательство, как предполагается, будет федеральный Минстрой.
До этого «URA.RU» сообщало о том, что за отключение воды и отопления в жилых домах руководство ресурсоснабжающих компаний и предприятий ЖКХ в России вскоре будут отстранять от занимаемой должности.