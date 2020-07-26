Экс-глава ракетных войск РФ: зачем стране нужны 40 новых кораблей

Парад военно-морских сил прошел в Санкт-Петербурге 26 июля Фото: kremlin.ru

Усиление военно-морского флота России 40 новыми кораблями и оснащение судов гиперзвуковым оружием нужно стране, чтобы сократить отставание от флота США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший глава ракетных войск России Сергей Хатылев.

«У нас сильное отставание в судостроении. Мы потеряли классы кораблей, поэтому нам догонять, догонять и догонять. И по количеству судов, и по боевой эффективности. За последние годы [борьбы с терроризмом] в Сирии мы показали, что можем выполнять многие задачи не хуже американцев. У нас нет столько денег, сколько у них, чтобы слиться в экстазе, однако Россия показывает свои возможности и тратит деньги на постройку новых эффективных машин», — рассказал URA.RU Хатылев.

Новые суда во флоте, также как и новые виды вооружения, нужны ВМФ не только для того, чтобы догонять западных партнеров, но и чтобы не отставать от них в будущем, подчеркивает эксперт. «Нужно заложить эффективность, которая будет актуальной через 20-30 лет. Наука двинулась вперед, поэтому корабли требуют более современных и эффективных систем вооружения», — добавил он.

Подобные мероприятия, как парад военно-морского флота, и заявления о постройке новых кораблей могут не иметь ничего общего с военными вызовами, а проводиться только для поднятия настроения в обществе в период кризиса, отмечает военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин. «Все это смахивает на стремление в условиях ухудшения уровня жизни поднять людям настроение подобными шоу, — считает Жилин. — Происходят вещи, которые ничем не объяснены — кто наши враги? Если мы собираемся строить корабли — мы кого-то собираемся атаковать? Вдруг появляется 40 новых кораблей, значит, где-то возможна война? Нам ничего не объясняют, нет возможности анализировать, поэтому все это смахивает на пропаганду», — заключил эксперт.