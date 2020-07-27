Некоторые клиенты Сбербанка не могли даже войти в приложение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У Сбербанка произошел сбой в работе онлайн-сервисов. По данным сервиса Downdetector, пользователи не могут совершать переводы и заходить в приложение «Сбербанк Онлайн».

«В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой», — передает ТАСС. Приложение банка показывает некорректный баланс банковских карт, не позволяет отправлять деньги и выполнять другие операции.

По данным на 13:05 по московскому времени, было зафиксировано 685 сообщений о сбоях от клиентов банка. Больше всего проблем, по данным Downdetector, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре.

В пресс-службе Сбербанка URA.RU подтвердили сбои в работе систем банка и подчеркнули, что сервисы уже вернулись к нормальной работе. «В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения „Сбербанк Онлайн“. В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе Сбербанка. В банке принесли клиентам извинения за временные неудобства.