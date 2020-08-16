16 августа 2020

В России введут новый штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район карьера
Предложение республики внести изменения в КоАП уже поддержало правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиян необходимо штрафовать за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. С такой инициативой в Госдуму обратился Госсовет Республики Татарстан.

Для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч. «В настоящее время отсутствие административной формулировки не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушений выполнения условий, предусмотренных лицензией, и требований утвержденного в установленном порядке технического проекта разработки месторождения», — пишут «Известия» со ссылкой на депутатов заксобрания Республики.

В правительстве России идею поддержали, однако там отметили, что вносить дополнительную статью в КоАП не потребуется. Достаточно внести изменения в ч. 2 ст. 7.3 КоАП. Предложение депутатов одобрил также профильный комитет по энергетике в Госдуме РФ.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о том, что ведомство готовится внести поправки в закон о недрах. После его принятия недра России можно будет купить на аукционе в интернете.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...