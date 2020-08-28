Врачи Навального в Германии обратились за помощью к военным

Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Немецкая клиника «Шарите» попросила помощи у вооруженных сил ФРГ в лечении блогера Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL.

«Charitе, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, негласно попросила помощи у Бундесвера (название ВС ФРГ — прим. ред.», — говорится в сообщении немецкой газеты. Там отметили, что у военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. После того, как он впал в кому, врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что немецкие врачи не должны игнорировать мнение российских коллег в лечении блогера, передает агентство Nation News.

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