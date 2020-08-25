Госдума: ситуация с Навальным может быть провокацией Запада

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что болезнь блогера Алексея Навального может быть провокацией стран Евросоюза. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госдумы.
«Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее [с Навальным], чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина. По его словам, интоксикация Навального могла быть провокацией Евросоюза.
Володин высказал мнение, что страны Запада пытаются придумать новые обвинения в адрес России. Он добавил, что давление на Россию началось после выборов президента Белоруссии. В это же время страны Запада вмешивались во внутренние дела республики, помогали оппозиции и устраивали провокации, отметил Володин.
Навальному стало плохо августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. После того, как он впал в кому, врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сообщают, что блогер отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы, передает «Ридус». По мнению юриста Ильи Ремесло, вещества, обнаруженные немецкими врачами, не являются ядами, а легально используются в неврологии и психиатрии. «Отравить ими не вариант», — написал он в своем Twitter.
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