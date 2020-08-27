МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
В МВД заинтересовались госпитализацией Навального Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Транспортная полиция и прокуратура начали доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. В рамках проверки, проанализированы данные систем видеонаблюдения. Также проводится более 20 различных криминалистических исследований. Специалисты осмотрели номер Навального в гостинице и участки маршрута блогера.

В немецкой больнице «Шарите» ранее заявили, что у Навального обнаружены следы интоксикации. Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев назвал подобные утверждения поспешными, пишет RT. По его словам, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...