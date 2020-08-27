МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

Транспортная полиция и прокуратура начали доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. В рамках проверки, проанализированы данные систем видеонаблюдения. Также проводится более 20 различных криминалистических исследований. Специалисты осмотрели номер Навального в гостинице и участки маршрута блогера.
В немецкой больнице «Шарите» ранее заявили, что у Навального обнаружены следы интоксикации. Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев назвал подобные утверждения поспешными, пишет RT. По его словам, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях.
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