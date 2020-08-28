Суд решил, что жертва не имеет права сообщать о случившемся публично Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительницу Москвы Ирину Живову, которая обвинила своего мужа Евгения в домашнем насилии, обязали выплатить ему 10 тысяч рублей. В посте на Facebook она пожаловалась на побои со стороны супруга. Однако в суде решили, что до тех пор, пока по делу не вынесено процессуальное решение, она не имеет права сообщать о случившемся публично.

«Вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — цитирует адвоката Живовой Викторию Дергунову «Комсомольская правда». Отмечается, что по делу о домашнем насилии не было ни одного заседания, однако инцидент произошел еще в октябре прошлого года.

Ранее Ирина Живова написала на своей странице в Facebook, что ее муж Евгений Живов избил ее и одну из дочерей, приложив к посту снимок себя и дочери с синяками. Там же был и протокол об административном правонарушении, в котором говорилось, что мужчина «толкал, тряс, хватал за руки» жену и дочь.

Оказалось, что Евгений был членом правления инвестиционной компании «Альфа-Капитал». Из-за этого инцидента его уволили из фирмы.

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