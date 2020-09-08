Медведев раскрыл планы «Единой России» на выборы в Госдуму

Дмитрий Медведев раскрыл детали народной программы «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» определилась с центральной темой для своей предвыборной программы в 2021 году, когда жители будут голосовать за депутатов Госдумы. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что единороссы будут делать акцент на социальной политике государства.

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — сказал Медведев.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия уже прорабатывает с правительством и экспертами ряд социальных инициатив. К примеру, речь идет об увеличении доли оклада в зарплатах бюджетников до 70%, защите гарантированного дохода от взыскания за долги, поддержке фармпроизводителей, развитии газовых сетей, реформировании служб занятости. «Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», — добавил Медведев.

Курганские единороссы активно помогают семьям Фото: пресс-служба «Единой России»

«По каждой из этих тем „Единая Россия“ предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — отметил Андрей Турчак.

В правительстве подчеркнули, что учитывают предложения партии, которые приходят и из регионов. Секретарь курганского отделения «Единой России» Евгений Кафеев рассказал, что в регионе партийцы ведут активную борьбу против рюмочных и снюса, помогают многодетным семьям и выпускникам детдомов. Свердловские единороссы инициировали на федеральном уровне обсуждение вопроса о включении современных гаджетов в список технических средств для реабилитации инвалидов.

Виктор Шептий рассказал о социальных мерах поддержки в Свердловской области Фото: пресс-служба «Единой России»

«Региональные возможности для социальной поддержки мы также стараемся максимально использовать. Например, по инициативе нашей фракции при формировании бюджета на 2020 год было предусмотрено увеличение компенсации для пенсионеров за подключение к газу своих домовладений. Эта компенсация была увеличена в два раза и составляет 70 тысяч рублей», — заявил лидер свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий.