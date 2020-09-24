Времена, когда Нобелевская премия вручалась «по блату», прошли. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на данную премию.
«Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — цитирует Горбачева издание «Подъем».
Бывший политик также добавил, что затрудняется ответить, кто в настоящее время достоин Нобелевской премии. По его словам, он далек от этого и не рискнул бы называть какие-либо имена. «Знаю же, как люди могут отреагировать», — добавил он.
Ранее стало известно о том, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатор выдвижения главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал, что поводом для номинации послужила деятельность главы государства по организации гуманитарной помощи другим странам в период пандемии, а также изменение Конституции.
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