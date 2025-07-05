Нидерланды ужесточили условия проживания для украинцев

Правительство Нидерландов решило с 1 октября вдвое повысить оплату за проживание для украинцев, которые работают и проживают в муниципальном жилье. Глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что решение направлено на уменьшение неравенства и частичное покрытие коммунальных расходов. Об этом сообщает телекомпания NOS.
"Работающие украинские беженцы будут платить вдвое больше за проживание с 1 октября. Министр по вопросам убежища и миграции Кейзер хочет сократить неравенство между (работающими) просителями убежища и беженцами с Украины", — передают авторы канала.
С июля 2024 года украинские беженцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, обязаны платить 105 евро в месяц за проживание в приютах. Начиная с октября эта сумма увеличится до 244,22 евро (примерно 5178 украинской гривны и 9 762,49 рублей).
Кроме того, взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере 252,18 евро в месяц. Таким образом, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет 992,80 в месяц, подсчитала NOS. Это примерно сто тысяч рублей.
После начала СВО временную защиту в странах ЕС получили около 4,3 млн украинцев. Эти данные актуальны на июнь 2025 года. По данным на январь 2025 года только в реестре личных данных населения Нидерландов было зарегистрировано более 124 тысячи украинских беженцев, находящихся в стране на основании Директивы о временной защите (RTB).
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