Подмосковные школы изменят работу из-за коронавируса

Подмосковные школьники могут уйти на каникулы пораньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Московской области Андрей Воробьев выпустил указ, позволяющий подмосковным школам раньше отпустить детей на каникулы. Документ носит рекомендательный характер, сказано на сайте областного правительства.

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций <…> установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года каникулы для обучающихся», — говорится в указе Воробьева. Рекомендации распространяются на заведения, дающее начальное, основное общее и среднее общее образование.

Руководители школ должны принять решение о выходе сами, исходя из эпидемиологической обстановки, сложившейся в учреждении. При этом детские сады, кружки и секции продолжат работать как обычно, но с соблюдением мер против коронавируса, уточняет газета «Подмосковье сегодня».

Карантинные меры начали возобновлять и в Москве. Мэр города Сергей Собянин отправил жителей столицы на удаленку почти до ноября.