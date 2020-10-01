Разведка НАТО предсказала, кто победит в Нагорном Карабахе

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В НАТО поставили на победу Армении (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

После оценки обстановки в Карабахе, разведка НАТО предрекла Армении победу в войне с Азербайджаном. О ставках, которые сделали в НАТО, рассказали американские СМИ.

«Разведка Североатлантического альянса некоторое время назад проводила оценку обстановки и ставила на победу Еревана в войне», — приводят данные Bloomberg «Аргументы недели». В любом случае война будет иметь последствия для стабильности в регионе, считают в НАТО.

У конфликта большой негативный потенциал развития, подчеркнули в американском СМИ. Одна из причин этого — неготовность Еревана и Баку в чем-либо уступить друг другу.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ситуация грозит последствиями не только в регионе, но и в мире. Так, экономист предрек обвал рубля в случае выхода из-под контроля событий в Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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