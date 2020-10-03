03 октября 2020

Путина просят не возвращать жесткий карантин

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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, осень, маска на лицо, масочный режим
Введение карантина разрушит много жизней, считают создатели петиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне создали петицию и просят президента страны Владимира Путина не вводить ограничительных мер, какие были весной. Петиция размещена на сайте change.org и адресована также премьеру Михаилу Мишустину и чиновникам Минэкономразвития и Минздрава.

«Новый период „нерабочих дней“ обернется для России катастрофой. Удар будет несопоставим с утратой жизней под воздействием вируса», — пишет «Росбалт» со ссылкой на петицию.

Новые ограничения ударят по рождаемости, так как у граждан снизится уровень жизни, считают авторы петицию. Также они отмечают, что самоизоляция наносит многим людям еще больший вред здоровью, чем коронавирус. Создатели петиции призывают задуматься о том, сколько людей разрушат свои жизни из-за повторного введения ограничений и рекомендуют обратить внимание на Швецию и Беларусь, которые не стали вводить карантина и сохранили экономику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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