Из-за пандемии около 70% россиян стали беднее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на эталонную марку нефти Brent вернулись к росту: впервые за неделю стоимость декабрьского фьючерса превысила 43 доллара за баррель. К утру 15 октября она составляет 43,34 доллара (+0,05%). Цена на техасскую WTI опустилась на 0,02% и составила 41,03 доллара за бочку.

Основную валютную сессию рубль, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти, закончил ослаблением к доллару и евро. Европейская валюта укрепилась до 91,2 рубля (+0,82%), доллар стоит 77,63 рубля (+0,76%).

Ситуация в России

Из-за пандемии коронавируса около 70% россиян стали беднее, свидетельствует опрос, проведенный компанией Qiwi. Среди причин снижения доходов респонденты выделяют потерю работы, неоплачиваемый отпуск и непредвиденные расходы в связи с болезнью. Вместе с тем исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» показало, что россияне чувствуют себя счастливыми, получая зарплату в 100—150 тысяч в месяц.

Минтруд рассмотрит идею сохранения повышенных пособий по безработице на 2021 год, а также доплаты потерявшим заработок родителям несовершеннолетних детей. Как объяснили в Федерации независимых профсоюзов, льготы стоит сохранить, потому что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты.

Минфин России выступил с инициативой выделить дополнительно из резервного фонда 5,5 миллиарда рублей для многодетных семей. Деньги пойдут на софинансирование ипотеки. Как сообщили в ведомстве, речь идет о семьях, где третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года — им предлагают выделить по 450 тысяч рублей на погашение остатка или процентов по жилищному кредиту.

Программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых следует продлить хотя бы до середины 2021 года. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

Ситуация в мире

Россия не будет оказывать Киргизии финансовую поддержку , пока в республике не стабилизируется политическая ситуация. Об этом говорят источники в правительстве РФ. Последний раз Москва помогала Бишкеку в 2019 году, безвозмездно выделив 30 млн долларов.

Сербия вышла на первое место в Европе по экономическому росту. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, ссылаясь на новую оценку Международного валютного фонда.

Прогнозы и мнения экспертов

Из-за пандемии коронавируса падение мирового спроса на нефть ожидается до 2023 года. По прогнозу Международного энергетического агентства, котировки нефти не поднимутся выше 50 долларов за баррель.

Сохранение льготной ипотеки на новостройки снизит ставки как на первичном, так и на вторичном рынке. Они опустятся до 7,5%, ожидает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.