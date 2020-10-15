Цены на эталонную марку нефти Brent вернулись к росту: впервые за неделю стоимость декабрьского фьючерса превысила 43 доллара за баррель. К утру 15 октября она составляет 43,34 доллара (+0,05%). Цена на техасскую WTI опустилась на 0,02% и составила 41,03 доллара за бочку.
Основную валютную сессию рубль, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти, закончил ослаблением к доллару и евро. Европейская валюта укрепилась до 91,2 рубля (+0,82%), доллар стоит 77,63 рубля (+0,76%).
Ситуация в России
Из-за пандемии коронавируса около 70% россиян стали беднее, свидетельствует опрос, проведенный компанией Qiwi. Среди причин снижения доходов респонденты выделяют потерю работы, неоплачиваемый отпуск и непредвиденные расходы в связи с болезнью. Вместе с тем исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» показало, что россияне чувствуют себя счастливыми, получая зарплату в 100—150 тысяч в месяц.
Минтруд рассмотрит идею сохранения повышенных пособий по безработице на 2021 год, а также доплаты потерявшим заработок родителям несовершеннолетних детей. Как объяснили в Федерации независимых профсоюзов, льготы стоит сохранить, потому что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты.
Минфин России выступил с инициативой выделить дополнительно из резервного фонда 5,5 миллиарда рублей для многодетных семей. Деньги пойдут на софинансирование ипотеки. Как сообщили в ведомстве, речь идет о семьях, где третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года — им предлагают выделить по 450 тысяч рублей на погашение остатка или процентов по жилищному кредиту.
Программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых следует продлить хотя бы до середины 2021 года. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.
Ситуация в мире
Россия не будет оказывать Киргизии
Сербия
Прогнозы и мнения экспертов
Из-за пандемии коронавируса
Сохранение льготной ипотеки на новостройки
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