Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал власти из-за карантина

Сергей Исаев недоволен решением губернатора перевести учащихся на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Участник комедийного объединения «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскритиковал решение свердловских властей о переводе школьников области на дистанционную форму обучения. Он написал негативный комментарий под постом на странице Евгения Куйвашева в Instagram.

«К сожалению, дети не могут сказать „хотим в школу“, а родителей слушают не особо. А вот владельцев ресторанов, ночных клубов, торговых и фитнес-центров слышат (считаю, что дети — самое ценное, что у нас есть). Нельзя их лишать школы! Убиваем образование, убиваем себя!», — комментирует артист.

Сегодня стало известно, что все школы Свердловской области после каникул перейдут на дистанционную форму обучения. Пока свердловские власти обещают, что дистант продлится одну неделю. Это решение принято из-за большого количества болеющих коронавирусом учителей.