Шнуров заступился за Моргенштерна в конфликте с Пригожиным

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров встал на сторону рэпера Моргенштерна в конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным. Музыкант посвятил шоумену стих, в котором обвинил Пригожина во вранье.
Ранее Пригожин обвинил Моргенштерна и Шнурова в том, что они пагубно влияют на молодежь. По его мнению, музыканты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все, чтобы «хайповать». «Ты в Эмиратах греешься, в тенечек засунув свой подстриженный живот. А молодежь проводит свой денечек под дождиком работая, ну вот», — обратился Шнуров к продюсеру на своей странице в Instargam.
Также лидер «Ленинграда» заявил, что Пригожин застрял «в новостной помойке» и «подзабросил продюсерское дельце». В заключении Шнуров предложил шоумену набить на голове татуировку с профилем его супруги — певицы Валерии.
Пригожин высказался о Моргенштерне вскоре после того, как рэпер стал гостем у журналиста Юрия Дудя. В интервью 22-летний музыкант рассказал о работе с близкими главы Чечни Рамзана Кадырова и дружбе с «интернет-телохранителем» Кремля. Видеоролик длительностью почти три часа вызвал негодования в комментариях, среди подписчиков журналиста.
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