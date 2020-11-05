Шнуров заступился за Моргенштерна в конфликте с Пригожиным

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров обвинил Иосифа Пригожина в том, что продюсер оказался в «новостной помойке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров встал на сторону рэпера Моргенштерна в конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным. Музыкант посвятил шоумену стих, в котором обвинил Пригожина во вранье.

Ранее Пригожин обвинил Моргенштерна и Шнурова в том, что они пагубно влияют на молодежь. По его мнению, музыканты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все, чтобы «хайповать». «Ты в Эмиратах греешься, в тенечек засунув свой подстриженный живот. А молодежь проводит свой денечек под дождиком работая, ну вот», — обратился Шнуров к продюсеру на своей странице в Instargam.

Также лидер «Ленинграда» заявил, что Пригожин застрял «в новостной помойке» и «подзабросил продюсерское дельце». В заключении Шнуров предложил шоумену набить на голове татуировку с профилем его супруги — певицы Валерии.

Пригожин высказался о Моргенштерне вскоре после того, как рэпер стал гостем у журналиста Юрия Дудя. В интервью 22-летний музыкант рассказал о работе с близкими главы Чечни Рамзана Кадырова и дружбе с «интернет-телохранителем» Кремля. Видеоролик длительностью почти три часа вызвал негодования в комментариях, среди подписчиков журналиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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