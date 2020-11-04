Подписчики неоднозначно восприняли Моргенштерна в гостях у Юрия Дудя
Рэпер Моргенштерн стал гостем нового интервью журналиста Юрия Дудя. Выпуск называется «MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020». Видеоролик длительностью почти три часа вызвал негодования в комментариях, среди подписчиков журналиста. Однако это обстоятельство не отразилось на количестве дизлайков.
Лайков в несколько раз больше, чем дизлайков
В комментариях к интервью, подписчики начали строить теории, кого бы еще Юрий Дудь мог пригласить на интервью
А также гадают, кто бы мог стать еще более ужасным гостем
Этот комментарий посвящен рэперу
Некоторые пользователи озвучили свои версии, почему выпуск длится почти 3 часа
Люди не готовы смотреть интервью с Моргенштерном
Другие считают, что этим интервью журналист преподает урок подписчикам
У каждого была своя точка зрения на это интервью
Но были и те, кто остался доволен, что Моргенштерн был выбран в качестве гостя для интервью
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