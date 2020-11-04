Подписчики неоднозначно восприняли Моргенштерна в гостях у Юрия Дудя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Моргенштерн стал гостем нового интервью журналиста Юрия Дудя. Выпуск называется «MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020». Видеоролик длительностью почти три часа вызвал негодования в комментариях, среди подписчиков журналиста. Однако это обстоятельство не отразилось на количестве дизлайков.

Лайков в несколько раз больше, чем дизлайков Скрин: youtube, вДудь

В комментариях к интервью, подписчики начали строить теории, кого бы еще Юрий Дудь мог пригласить на интервью Скрин: youtube, вДудь

А также гадают, кто бы мог стать еще более ужасным гостем

Этот комментарий посвящен рэперу Скрин: youtube, вДудь

Некоторые пользователи озвучили свои версии, почему выпуск длится почти 3 часа Скрин: youtube, вДудь

Люди не готовы смотреть интервью с Моргенштерном Скрин: youtube, вДудь

Другие считают, что этим интервью журналист преподает урок подписчикам Скрин: youtube, вДудь

У каждого была своя точка зрения на это интервью Скрин: youtube, вДудь

Но были и те, кто остался доволен, что Моргенштерн был выбран в качестве гостя для интервью Скрин: youtube, вДудь