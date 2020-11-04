В соцсетях разносят интервью Дудя с Моргенштерном. «Самый худший гость»

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Подписчики неоднозначно восприняли Моргенштерна в гостях у Юрия Дудя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Моргенштерн стал гостем нового интервью журналиста Юрия Дудя. Выпуск называется «MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020». Видеоролик длительностью почти три часа вызвал негодования в комментариях, среди подписчиков журналиста. Однако это обстоятельство не отразилось на количестве дизлайков.

Лайков в несколько раз больше, чем дизлайков
Скрин: youtube, вДудь
В комментариях к интервью, подписчики начали строить теории, кого бы еще Юрий Дудь мог пригласить на интервью
Скрин: youtube, вДудь
А также гадают, кто бы мог стать еще более ужасным гостем
Этот комментарий посвящен рэперу
Скрин: youtube, вДудь
Некоторые пользователи озвучили свои версии, почему выпуск длится почти 3 часа
Скрин: youtube, вДудь
Люди не готовы смотреть интервью с Моргенштерном
Скрин: youtube, вДудь
Другие считают, что этим интервью журналист преподает урок подписчикам
Скрин: youtube, вДудь
У каждого была своя точка зрения на это интервью
Скрин: youtube, вДудь
Но были и те, кто остался доволен, что Моргенштерн был выбран в качестве гостя для интервью
Скрин: youtube, вДудь

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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