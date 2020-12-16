ЦБ рекомендовал не продавать гражданам ценные бумаги

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Глава ЦБ предложила проводить тестирование на знание рисков инвестпродуктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неопытным игрокам рынка рекомендовано не продавать сложные инвестиционные продукты, например некоторые облигации, до запуска тестирования на знание рисков биржи. Эти тесты назначены на октябрь 2021 года. Письмо с рекомендацией ряду банков направила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«В перечень таких продуктов входит заключение сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов. Например, облигации Сбербанка защищают капитал, но зависят от акций и курсов валют. Речь идет и о брокерских договорах, когда активы приобретаются на заемные средства брокера, ценных бумагах и деньгах, являющихся сложным фининструментом», — приводит ссылку из письма РБК.

По словам Набиуллиной, участники рынка и банки предлагают неопытным инвесторам продукты с высокими рисками и сложные для понимания. Чтобы обезопасить участников рынка, предлагается проводить тестирование на знание рисков таких продуктов.

В конце ноября Набиуллина выступила с заявлением, что в России может снизиться доступность жилья из-за роста цен на первичном рынке на фоне льготной ипотеки. По ее словам, рост цен на новостройки опережает как инфляцию, так и рост доходов населения, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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