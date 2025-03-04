Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому - как к врагу

Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому — как к врагу
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Трамп делает шаги, отвечающие интересам РФ, и рассматривает возможность смягчения санкций
Трамп делает шаги, отвечающие интересам РФ, и рассматривает возможность смягчения санкций Фото:

Президент США Дональд Трамп ведет себя как с партнером по отношению к главе РФ Владимиру Путину и как с противником — к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание Axios.

«Его [Трампа] отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — говорится в материале. Отмечается также, что проявлениями дружественных намерений Вашингтона к Москве являются усилиями по достижению мира в украинском конфликте и стремлением к улучшению отношений между ядерными сверхдержавами. 

По информации Axios, ряд действий Дональда Трампа соответствует интересам России, включая последнее решение о приостановке военной помощи Киеву. Кроме того, американский лидер рассматривает возможность ослабления санкций против России и обсуждает потенциальную смену власти на Украине. 

Трамп ранее заявил, что популярность Владимира Зеленского на Украине снизилась до 4%. Американский лидер подчеркнул, что Киеву важно провести выборы, если он хочет принять участие в переговорах по урегулированию конфликта. Позже Трамп обвинил Зеленского в диктаторских методах управления, сославшись на его отказ от проведения выборов и повторно указал на его низкий рейтинг, передает RT. 

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Президент США Дональд Трамп ведет себя как с партнером по отношению к главе РФ Владимиру Путину и как с противником — к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание Axios. «Его [Трампа] отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — говорится в материале. Отмечается также, что проявлениями дружественных намерений Вашингтона к Москве являются усилиями по достижению мира в украинском конфликте и стремлением к улучшению отношений между ядерными сверхдержавами.  По информации Axios, ряд действий Дональда Трампа соответствует интересам России, включая последнее решение о приостановке военной помощи Киеву. Кроме того, американский лидер рассматривает возможность ослабления санкций против России и обсуждает потенциальную смену власти на Украине.  Трамп ранее заявил, что популярность Владимира Зеленского на Украине снизилась до 4%. Американский лидер подчеркнул, что Киеву важно провести выборы, если он хочет принять участие в переговорах по урегулированию конфликта. Позже Трамп обвинил Зеленского в диктаторских методах управления, сославшись на его отказ от проведения выборов и повторно указал на его низкий рейтинг, передает RT. 
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