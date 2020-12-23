Звезде Comedy Woman предложили сняться в ролике Навального. «Нужно приклеить усы, будто я спецагент»

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Надежда Ангарская пообещала подумать над предложением от команды Навального Фото: Instagram Надежды Ангарской

Резиденту шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ Надежде Ангарской предложили сняться в ролике в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом актриса рассказала в Instagram.

Ангарская заявила, что ей на телефон поступает много звонков в предновогодний период. «Очередной звонок, думала курьер. Оказалось, подъехало предложение поинтереснее. Девушка с приятным голосом предложила сняться в ролике в поддержку Навального. Сказала, что по концепции нужно будет приклеить усы, будто я спецагент под прикрытием», — написала Ангарская. По словам актрисы, ей пообещали хорошую оплату, а она пообещала подумать.

К публикации Ангарская прикрепила скрин с номером телефона, с которого ей поступил звонок. Авторы анонимных telegram-каналов пробили опубликованный номер через специального бота. Сервис показал, что номер принадлежит пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Опубликованный Ангарской номер также совпал с телефоном Ярмыш, имеющимся в распоряжении URA.RU. Агентство попыталось связаться с Ярмыш, однако она не ответила на звонок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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