Резиденту шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ Надежде Ангарской предложили сняться в ролике в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом актриса рассказала в Instagram.
Ангарская заявила, что ей на телефон поступает много звонков в предновогодний период. «Очередной звонок, думала курьер. Оказалось, подъехало предложение поинтереснее. Девушка с приятным голосом предложила сняться в ролике в поддержку Навального. Сказала, что по концепции нужно будет приклеить усы, будто я спецагент под прикрытием», — написала Ангарская. По словам актрисы, ей пообещали хорошую оплату, а она пообещала подумать.
К публикации Ангарская прикрепила скрин с номером телефона, с которого ей поступил звонок. Авторы анонимных telegram-каналов пробили опубликованный номер через специального бота. Сервис показал, что номер принадлежит пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Опубликованный Ангарской номер также совпал с телефоном Ярмыш, имеющимся в распоряжении URA.RU. Агентство попыталось связаться с Ярмыш, однако она не ответила на звонок.
Подписывайтесь на URA.RU в