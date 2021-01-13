Политологи оценили доступность вакцинации в регионах России

Согласно докладу, только в пяти субъектах доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вакцинация против коронавирусной инфекции не доступна жителям 50 регионов РФ. В восьми субъектах страны она только началась, сообщают эксперты фонда «Петербургская политика».

«В 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол» — пишет « Коммерсант ». Согласно докладу, только в пяти субъектах доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне (Москва, Московская и Сахалинская области, Ненецкий АО и Чукотский АО). Еще в пяти — на среднем (Санкт-Петербург, Кемеровская область, Алтайский край, Курганская и Белгородская области).

В Омской и Челябинской областях, Чувашии, Пермском крае, Костромской, Орловской, Новгородской областях, Коми, Хакасии, Адыгее и Северной Осетии — низкая доступность к вакцине. Ограниченная доступность к препарату есть у жителей Свердловской, Самарской, Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Ленинградской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Татарстана, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Тывы и Сахи (Якутии).

Исследование доступности вакцинации от коронавируса специалисты провели в рамках очередного ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов. К успехам властей на старте прививочной кампании они отнесли преодоление «репутационного кризиса» российской вакцины «Спутник V». Кроме того, чиновники не допустили ажиотажа путем поэтапного доступа к прививке для разных категорий граждан и предварительному отбору желающих.

Ранее Владимир Путин на совещании с кабмином поручил запустить массовую вакцинацию россиян на следующей неделе. Для этого президент попросил составить график работы, уточняет RT. Старт вакцинации запланирован на 18 января, пишет агентство Nation news.