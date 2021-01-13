Политологи оценили доступность вакцинации в регионах России

Вакцинация против коронавирусной инфекции не доступна жителям 50 регионов РФ. В восьми субъектах страны она только началась, сообщают эксперты фонда «Петербургская политика».
«В 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол» — пишет «
В Омской и Челябинской областях, Чувашии, Пермском крае, Костромской, Орловской, Новгородской областях, Коми, Хакасии, Адыгее и Северной Осетии — низкая доступность к вакцине. Ограниченная доступность к препарату есть у жителей Свердловской, Самарской, Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Ленинградской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Татарстана, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Тывы и Сахи (Якутии).
Исследование доступности вакцинации от коронавируса специалисты провели в рамках очередного ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов. К успехам властей на старте прививочной кампании они отнесли преодоление «репутационного кризиса» российской вакцины «Спутник V». Кроме того, чиновники не допустили ажиотажа путем поэтапного доступа к прививке для разных категорий граждан и предварительному отбору желающих.
Ранее Владимир Путин на совещании с кабмином поручил запустить массовую вакцинацию россиян на следующей неделе. Для этого президент попросил составить график работы, уточняет RT. Старт вакцинации запланирован на 18 января, пишет агентство Nation news.
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