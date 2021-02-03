Волонтеры помогут власти сохранить контроль над Госдумой

Волонтеры могут стать заметными фигурами во время выборов в Госдуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Среди россиян растет спрос на волонтерскую помощь. Это должно улучшить результаты «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, поскольку она является лидером по волонтерским проектам, говорится в докладе близкого к администрации президента Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о соответствующей работе партии власти.

Согласно опросу фонда Общественное мнение, 41% россиян говорит, что во время пандемии люди стали помогать друг другу с большей готовностью. По данным Росстата, за год число волонтеров выросло с 2,5 млн до 2,7 млн человек.

ЕР с марта 2020 года открыла волонтерские центры во всех регионах, обработала 1,5 млн обращений. По данным «Ведомостей», среди ее проектов — развоз по больницам средств защиты и обедов, контроль цен на продукты и лекарства, дезинфекция общественного транспорта, доставка продуктов и лекарств нуждающимся.

Директор ЦПК Алексей Чеснаков считает, что у избирателей высокий запрос на социальную активность. «Для некоторых групп это не столько материальная, сколько психологическая поддержка. Социальная помощь наверняка будет использоваться всеми партиями. Было бы хорошим ходом инкорпорировать известных в регионах волонтеров в списки ЕР на выборах в Госдуму. Если кто-то из них изберется, это будет хороший имиджевый ход», — уверен эксперт.

Впрочем, есть и другое мнение. Политолог Александр Кынев считает, что в прошлом году была активная пиар-кампания вокруг врачей, на ее фоне волонтерские проекты были незаметны. «На региональных выборах в ЕР также был крен на медиков. А волонтеров не было. Тем более что волонтерство сложно измерить. Для населения оно незаметно», — полагает собеседник. Кынев предполагает, что и в думской кампании тему волонтерства единороссы использовать не будут, а сами волонтеры в списки кандидатов не попадут.