Стоимость нефти может повыситься до 63 долларов, считает экономист Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Резкий рост цен на нефть может привести к экономической стагнации. Об этом URA.RU заявил директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.

Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель. Последний раз столько нефть стоила ровно год назад — в январе 2020. По словам Гринберга, стоимость нефти может повыситься до 63 долларов. «Проблема в том, что стоимость нефти постоянно колеблется, никто не знает, как долго продержится такая цена. Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации», — объяснил Гринберг. По его словам, из-за повышения стоимости нефти усиливается волатильность валютного рынка.

Другой экономист Михаил Делягин заявил, что в России, действительно, наблюдается застой экономики, однако это не связано с повышением стоимости нефти. «Это хороший знак, поскольку российский бюджет будет иметь больше денег. Нефтяники повысят цены на бензин. Но серьезных скачков ожидать не стоит», — сказал Делягин. Он отметил, что рубль на фоне повышения стоимости нефти укрепи свою позицию.