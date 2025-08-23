Над Петербургом сбит второй беспилотник

В Красносельском районе Санкт-Петербурга был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал глава города Александр Беглов.
«Обезврежен беспилотник в Красносельском районе», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.
Ранее Беглов поблагодарил военнослужащих ПВО за эффективные действия по нейтрализации беспилотника в Пушкинском районе города. Инцидент произошел на безопасном расстоянии от жилых зданий, повреждений нет, пострадавших также не зафиксировано. Проводятся технические мероприятия для обеспечения безопасности.
