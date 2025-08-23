МО РФ: свыше 30 беспилотников ВСУ сбито над регионами РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Над Калужской областью было сбито 10 БПЛА, сообщили в МО РФ
Над Калужской областью было сбито 10 БПЛА, сообщили в МО РФ Фото:

Над российскими регионами в период с 14:00 до 17:00 по Московскому времени было сбито 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над семью российскими регионами», — сообщило ведомство в telegram-канале. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Калужской области — 10 БПЛА.

Сообщается о семи беспилотниках сбитых над территорией Брянской области, пяти над территорией Новгородской области и четырех над Ленобластью. Также сообщается о Трех перехваченных БПЛА над территорией Тверской области, двух над территорией Смоленской области и об одном сбитом беспилотнике над территорией Тульской области.

Ранее от Минобороны поступала информация о том, что за утро 23 августа было сбито 13 БПЛА. 12 из них были перехвачены над Брянской областью, а один над Калужской.

© Служба новостей «URA.RU»
