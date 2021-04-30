Заслуженный учитель РФ: кто может не поступить в вуз дистанционно

Не все регионы РФ смогут технически подготовиться к дистанционной форме сдачи экзаменов в вуз. Об этом заслуженный учитель РФ, доцент департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк заявила в беседе с URA.RU.
«Тут вопрос, кто способен, а кто нет. Сейчас такие серьезные прорывы происходят в этой сфере, но здесь, конечно, в гораздо лучших условиях оказывается столица, я понимаю, безусловно. В столице это возможно», — подчеркнула Абелюк. Заслуженный учитель отметила, что не знает, как технически оснащены регионы и возникнут ли при поступлении сложности. Но при этом добавила, что онлайн-формат вступительных экзаменов позволит оградить абитуриентов от контактов и не заразиться коронавирусом.
Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров в беседе с URA.RU подчеркнул, что техническая оснащенность в регионах страны может быть не везде одинаковая, но школьники должны быть готовы к сдаче экзаменов в вузы онлайн. «Региональные власти давно получили указания все обеспечить. Так что у них еще есть время совершить такой рывок», — отметил он. Эксперт добавил, что за время пандемии эти вопросы были решены, и саму технологию регионы уже отработали. Вузы принимают выпускные работы онлайн, при этом студенты находятся в это время дома, в любой точке страны.
Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня и продлится до 17 августа. Минобрнауки предложило учебным заведениям провести ее дистанционно.
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