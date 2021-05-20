В России изменят дипломы о высшем образовании

Министерство науки и высшего образования РФ введет QR-коды, которые позволят работодателям иметь доступ к портфолио выпускника. Об этом сообщается в ответе замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на обращение депутата Госдумы Елены Строковой (ЛДПР).
«Министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников», — приводит выдержку из документа ТАСС. Кучеренко заявил, что Минобрнауки создало предложения «по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина». Выпускникам нужно будет подгружать на платформу индивидуальные документы, подтверждающие их достижения в профессиональном спорте, статус призера Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, знаки отличия ГТО, дипломы с отличием об имеющемся образовании, о волонтерской деятельности, участии в олимпиадах школьников.
Ранее ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей. А также профессий, требующих обязательного высшего образования и подвергающихся угрозе исчезновения в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает RT.
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