20 мая 2021

В России изменят дипломы о высшем образовании

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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, студенты, выпускник, конфедератка, красный диплом
Минобрнауки введет QR-коды для удобства работодателей Фото:

Министерство науки и высшего образования РФ введет QR-коды, которые позволят работодателям иметь доступ к портфолио выпускника. Об этом сообщается в ответе замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на обращение депутата Госдумы Елены Строковой (ЛДПР).

«Министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников», — приводит выдержку из документа ТАСС. Кучеренко заявил, что Минобрнауки создало предложения «по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина». Выпускникам нужно будет подгружать на платформу индивидуальные документы, подтверждающие их достижения в профессиональном спорте, статус призера Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, знаки отличия ГТО, дипломы с отличием об имеющемся образовании, о волонтерской деятельности, участии в олимпиадах школьников.

Ранее ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей. А также профессий, требующих обязательного высшего образования и подвергающихся угрозе исчезновения в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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