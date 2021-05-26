В России запретили звуковую рекламу

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День народного единства. Москва, самовар, мегафон, орало, глашатай, лоток, уличная торговля
Звуковая реклама на улицах раздражает россиян Фото:

В России запретили распространять звуковую рекламу на улицах. Соответствующий закон 26 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», — указано в документе. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Авторами законопроекта выступили депутаты Астраханской областной думы. По их словам, звуковая реклама часто становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет напряженность жильцов домов, которые в течение дня вынуждены слушать рекламные слоганы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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