Неизвестные сообщили о минировании правительства Москвы. Они просят отменить ограничения по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва, разное., белый дом, здание правительства рф, город москва
Неизвестные требуют отметить перчаточно-масочный режим, угрожая бомбой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Неизвестные сообщили о бомбе, заложенной в здании правительства Москвы. Анонимы требуют отменить обязательную вакцинацию работников сферы ЖКХ и услуг, а также перчаточно-масочный режим.

«О том, что здание Правительства столицы заминировано, анонимный отправитель сообщил прямо на контактный адрес службы „112“», сообщает telegram-канал Baza. Госслужащих, по данным канала, пока не эвакуируют, однако на место прибыли полицейские с поисковыми собаками. Бомбы обнаружено не было. Теперь полиция разыскивает отправителей письма.

Ранее в Москве были введены новые ограничения по коронавирусу. С 18 июня массовые мероприятия будут ограничены до 1000 человек, будут организованы точки общепита, свободные от COVID-19, в «бесковидных» ресторанах будут вакцинированы 100% сотрудников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...