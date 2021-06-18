Неизвестные требуют отметить перчаточно-масочный режим, угрожая бомбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Неизвестные сообщили о бомбе, заложенной в здании правительства Москвы. Анонимы требуют отменить обязательную вакцинацию работников сферы ЖКХ и услуг, а также перчаточно-масочный режим.

«О том, что здание Правительства столицы заминировано, анонимный отправитель сообщил прямо на контактный адрес службы „112“», сообщает telegram-канал Baza. Госслужащих, по данным канала, пока не эвакуируют, однако на место прибыли полицейские с поисковыми собаками. Бомбы обнаружено не было. Теперь полиция разыскивает отправителей письма.

Ранее в Москве были введены новые ограничения по коронавирусу. С 18 июня массовые мероприятия будут ограничены до 1000 человек, будут организованы точки общепита, свободные от COVID-19, в «бесковидных» ресторанах будут вакцинированы 100% сотрудников.