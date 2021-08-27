Район Тюмени, где убили ребенка, оснастят камерами наблюдения

Камеры установят в километре от того места, где нашли тело ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

На тюменской Лесобазе, где пропала, а затем была найдена убитой 9-летняя девочка, установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«По данным департамента информатизации Тюменской области, на текущий момент в районе Лесобаза установлено шесть средств видеонаблюдения. В планах на 2021 год в данном районе предусмотреть установку девяти дополнительных камер», — рассказали в оперативном штабе региона в ответ на запрос URA.RU.

Новые камеры появятся в сквере «Казачьи луга». Он находится примерно в километре от того места, где 19 августа нашли тело ребенка. Ее похитителя и убийцу искали почти два месяца. Момент пропажи девочки не попал в поле зрения камер, а найти подозреваемого удалось благодаря следам, которые он оставил.