Россиян начали лишать быстрых займов до зарплаты

Выдача таких кредитов стала невыгодна МФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Микрофинансовые организаций в России начались отказываться от онлайн-выдачи краткосрочных займов до зарплаты. Об этом заявил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«У многих МФО переориентация с краткосрочных микрозаймов произошла не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180—360 дней под 150—200%), а на промежуточный продукт (31—60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 тыс. руб., что при той же ставке позволяет кредитору заработать больше», — приводит слова Ивана Уклеина РБК. По мнению аналитиков, выдача таких займов для некоторых компаний стала «экономически нецелесообразной».

Ранее URA.RU писало, что число россиян, пользующихся микрозаймами, выросло на четверть. Эксперты связывают это с отсутствием роста доходов.