В РФ развернули максимальное количество коек для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Сейчас в РФ в стационарах находятся более 250 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России появилось более 300 тысяч больничных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, что составляет максимальное число за все время пандемии. Об этом сообщает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Сегодня развернуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — сказал он в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021», по сообщению ТАСС. Также Чуланов отметил, на данный момент в стране более 1 млн пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно, в стационарах находятся более 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге людей кладут в коридор и столовую. В больнице лежат пациенты, чей диагноз не связан с COVID-19. В ЦГБ №7 объяснили, что количество поступающих в стационар пациентов превышает возможности учреждения в связи с переводом части городских больниц под COVID-госпитали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...