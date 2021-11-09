В РФ развернули максимальное количество коек для больных COVID

В России появилось более 300 тысяч больничных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, что составляет максимальное число за все время пандемии. Об этом сообщает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
«Сегодня развернуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — сказал он в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021», по сообщению ТАСС. Также Чуланов отметил, на данный момент в стране более 1 млн пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно, в стационарах находятся более 250 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге людей кладут в коридор и столовую. В больнице лежат пациенты, чей диагноз не связан с COVID-19. В ЦГБ №7 объяснили, что количество поступающих в стационар пациентов превышает возможности учреждения в связи с переводом части городских больниц под COVID-госпитали.
Подписывайтесь на URA.RU в