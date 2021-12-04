Россиян предупредили о 4 привычках, повышающих риск развития рака

Стресс влияет на риск появления онкологии у человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Риск развития рака связан с образом жизни и привычками человека. Об этом сообщается в блоге «Следите за здоровьем каждый день» на портале WeChat (Китай).

Согласно исследованиям, на появление онкологии влияет время отхода ко сну и недостаток отдыха. У тех, кто поздно ложится спать, возрастает риск заболеть раком, по сравнению с людьми, которые соблюдают правильный режим сна и бодрствования. Об этом рассказал автор блога о медицине;

Длительный стресс негативно влияет на нервную систему, что провоцирует появление раздражительности и депрессии. В таком состоянии возрастает риск развития онкологии;

Нарушение работы селезенки и желудка могут перевести к снижению аппетита, усвояемости питательных веществ, плохому выведению излишней жидкости и развитию различных заболеваний. В долгосрочной перспективе это может стать причиной рака;

В зоне риска находятся люди, которые регулярно потребляют недоеденную пищу. В блюдах, приготовленных некоторое время назад, постепенно накапливаются нитриты. Эти вещества являются мощными канцерогенами, что тоже увеличивает вероятность заболеть раком.

Ранее ученые рассказали о еще одном симптоме рака. Ученые из европейского фонда Lung сообщили, что признаком является нарушение дыхания во время сна. Речь идет о неожиданной остановке дыхания у храпящего человека, который через какое-то время снова начинает храпеть. В среднем этот период длится около 40 секунд, сон человека в этот момент не прекращается.