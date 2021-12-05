05 декабря 2021

Госсекретарь США понадеялся, что Россия отступит от Украины

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По словам Энтони Блинкена, война на Украине никому не нужна Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия должна предпочесть деэскалацию, отвести свои военные силы от границ Украины и заняться существующими дипломатическими вопросами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет деэскалацию, отвести свои силы и заняться дипломатией по поводу существующих разногласий», — приводятся слова Энтони Блинкена на сайте американского правительства. Он добавил, что доложит американскому президенту Джо Байдену о «четком обмене мнениями» по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ожидая, что российский министр донесет эту информацию до президента России Владимира Путина.

По его словам, США готовы помогать в реализации Минских соглашений, что может стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине. «Мы просто не можем рисковать, что [вооруженный конфликт на востоке Украины 2014 года] повторится снова. Последствия были бы ужасными. Это никому не интересно», — резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое улучшение отношений с США и Украиной. В ходе переговоров произошел напряженный спор о событиях на Украине. Лавров заявил, что Украину необходимо принуждать к выполнению Минских соглашений, передает RT.

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Россия должна предпочесть деэскалацию, отвести свои военные силы от границ Украины и заняться существующими дипломатическими вопросами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я очень надеюсь, что Россия предпочтет деэскалацию, отвести свои силы и заняться дипломатией по поводу существующих разногласий», — приводятся слова Энтони Блинкена на сайте американского правительства. Он добавил, что доложит американскому президенту Джо Байдену о «четком обмене мнениями» по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ожидая, что российский министр донесет эту информацию до президента России Владимира Путина. По его словам, США готовы помогать в реализации Минских соглашений, что может стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине. «Мы просто не можем рисковать, что [вооруженный конфликт на востоке Украины 2014 года] повторится снова. Последствия были бы ужасными. Это никому не интересно», — резюмировал Блинкен. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое улучшение отношений с США и Украиной. В ходе переговоров произошел напряженный спор о событиях на Украине. Лавров заявил, что Украину необходимо принуждать к выполнению Минских соглашений, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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