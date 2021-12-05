Госсекретарь США понадеялся, что Россия отступит от Украины

06 декабря 2021 в 03:34 Размер текста - 17 +

По словам Энтони Блинкена, война на Украине никому не нужна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия должна предпочесть деэскалацию, отвести свои военные силы от границ Украины и заняться существующими дипломатическими вопросами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я очень надеюсь, что Россия предпочтет деэскалацию, отвести свои силы и заняться дипломатией по поводу существующих разногласий», — приводятся слова Энтони Блинкена на сайте американского правительства. Он добавил, что доложит американскому президенту Джо Байдену о «четком обмене мнениями» по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ожидая, что российский министр донесет эту информацию до президента России Владимира Путина. По его словам, США готовы помогать в реализации Минских соглашений, что может стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине. «Мы просто не можем рисковать, что [вооруженный конфликт на востоке Украины 2014 года] повторится снова. Последствия были бы ужасными. Это никому не интересно», — резюмировал Блинкен. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое улучшение отношений с США и Украиной. В ходе переговоров произошел напряженный спор о событиях на Украине. Лавров заявил, что Украину необходимо принуждать к выполнению Минских соглашений, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна предпочесть деэскалацию, отвести свои военные силы от границ Украины и заняться существующими дипломатическими вопросами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я очень надеюсь, что Россия предпочтет деэскалацию, отвести свои силы и заняться дипломатией по поводу существующих разногласий», — приводятся слова Энтони Блинкена на сайте американского правительства. Он добавил, что доложит американскому президенту Джо Байдену о «четком обмене мнениями» по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ожидая, что российский министр донесет эту информацию до президента России Владимира Путина. По его словам, США готовы помогать в реализации Минских соглашений, что может стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине. «Мы просто не можем рисковать, что [вооруженный конфликт на востоке Украины 2014 года] повторится снова. Последствия были бы ужасными. Это никому не интересно», — резюмировал Блинкен. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое улучшение отношений с США и Украиной. В ходе переговоров произошел напряженный спор о событиях на Украине. Лавров заявил, что Украину необходимо принуждать к выполнению Минских соглашений, передает RT.