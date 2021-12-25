«ОВД-Инфо» обвинили в поддержке террористов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, ноутбук, интернет, клавиатура, компьютер, цифровизация, руки на клавиатуре
Сайт медиапроекта заблокирован Роскомнадзором Фото:

Роскомнадзор объяснил блокировку правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом) тем, что оно публикует информацию, которая направлена на оправдание деятельности экстремистский и террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ. Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС. В судебном решении также сообщается, что информация медиапроекта признана запрещенной и направлена на оправдание террористических и экстремистских организаций.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Создатели проекта рассказали, что получили письмо с требованием прийти в прокуратуру. Сообщение было отправлено по электронной почте без указания адресата. «ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями, пишет «Ридус». В этом году Минюст внес медиапроект, его создателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова в список иноагентов, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор объяснил блокировку правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом) тем, что оно публикует информацию, которая направлена на оправдание деятельности экстремистский и террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ. Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС. В судебном решении также сообщается, что информация медиапроекта признана запрещенной и направлена на оправдание террористических и экстремистских организаций. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Создатели проекта рассказали, что получили письмо с требованием прийти в прокуратуру. Сообщение было отправлено по электронной почте без указания адресата. «ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями, пишет «Ридус». В этом году Минюст внес медиапроект, его создателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова в список иноагентов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...