«ОВД-Инфо» обвинили в поддержке террористов

Сайт медиапроекта заблокирован Роскомнадзором Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Роскомнадзор объяснил блокировку правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом) тем, что оно публикует информацию, которая направлена на оправдание деятельности экстремистский и террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ. Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС. В судебном решении также сообщается, что информация медиапроекта признана запрещенной и направлена на оправдание террористических и экстремистских организаций.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо». Создатели проекта рассказали, что получили письмо с требованием прийти в прокуратуру. Сообщение было отправлено по электронной почте без указания адресата. «ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями, пишет «Ридус». В этом году Минюст внес медиапроект, его создателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова в список иноагентов, передает RT.

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