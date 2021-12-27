Благодаря исследованиям удалось определить 11 симптомов рака на ранней стадии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Благодаря последним исследованиям в области онкологии врачи смогли определить 11 симптомов, которые помогут распознать рак на ранней стадии. Об этом рассказал врач-гематолог Ренат Бадаев.

«Благодаря исследованиям удалось определить немало различных симптомов, 11 из которых помогут выявить рак на ранней стадии. Это постоянная усталость, плохой сон, потеря веса, уплотнения на теле, проблемы со стулом, выпадение волос, кашель и жар. У женщин симптомом также может быть уплотнение груди, а также отеки и любые другие необъяснимые изменения во внешнем виде», — передает «Пятый канал» слова Бадаева.

Ранее китайские ученые сообщили, что у человека может быть четыре привычки, серьезно повышающие риск развития рака. Это недостаток отдыха, длительный стресс, снижение аппетита и регулярное потребление недоеденной пищи.