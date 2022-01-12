Токаев признал успешность российских миротворцев

Президент Казахстана заявил, что военные помогли стабилизировать ситуацию в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворцев организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оценивается как очень успешная. По его словам, они начнут покидать республику 13 января.

«Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алма-Аты, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — цитирует Токаева telegram-канал Zakon.kz.

По его словам, 13 января начнется организованный вывод миротворцев. Токаев выразил признательность за проделанную работу.

Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью на фоне беспорядков в стране. В республику прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Они взяли под охрану социально значимые, государственные и военные объекты.

В Казахстане начались беспорядки после Нового года. Причиной стал рост цен на газ для автомобилей. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Правоохранители за время протестов задержали около 10 тысяч участников. В стране объявили общенациональный траур из-за жертв в результате террористических актов, передает «Федеральное агентство новостей».

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