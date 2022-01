Financial Times назвала «ядерными» новые санкции против РФ. «Население пострадает больше, чем Путин»

31 января 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Санкции в отношении России, которые на Западе могут ввести из-за ситуации вокруг Украины, будут сравнимы с ядерным ударом. Британская газета Financial Times сообщила, что жители страны пострадают от этого больше, чем президент РФ Владимир Путин. «Если какая-либо санкция аналогична ядерному варианту, то это прекращение российских операций с всемогущим долларом через учреждения, связанные с США. Это нанесет серьезный экономический ущерб, несмотря на золотовалютные резервы России в размере 630 миллиардов долларов. Простые россияне пострадают больше, чем Владимир Путин», — сообщает Financial Times. Газета уточняет, что финансового удара по главе РФ и его сообщникам не будет. Исключение России из системы SWIFT не приведет к финансовой изоляции государства, передает Financial Times. Ранее в МИД Великобритании пригрозили России санкциями. Их могут ввести в ближайшее время. Также Лондон не исключает, что поможет Украине, если Россия начнет вторжение. Санкции в отношении Москвы со стороны Британии повлияют на экономику России и ослабят ее, считает источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. В США собираются ввести часть санкций авансом в случае эскалации обстановки на Украине, рассказал сенатор Роберт Менендес. Президент США Джо Байден заявил, что Путин никогда не видел таких санкций, какие готовит Америка, передает «Федеральное агентство новостей».